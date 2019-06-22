إسرائيل تتجه لمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في القدس

يتجه وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.

وكان أردان قد أصدر تعليمات، قبل 3 أشهر تقريبًا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه، أن هذا النشاط ”كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية“.

وبحسب تقرير حقوقي، أصدره ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان“ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، صادقت بلدية الاحتلال في القدس على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة.

وصادقت لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية موشيه ليؤون، على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القرية نحو 12 عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائلات الفلسطينية.

وصودق على إطلاق الأسماء التالية ”عزرات نداحيم“ على اسم الشركة الخيرية التي أقامها يسرائيل دوف فرومكين، و“هراف مدموني“، و“هراف أفراهام ألنداف“، و“هراف يحيى يتسحاك هليفي“، و“هراف شالوم ألشيخ هليفي“.

وعلم أن القرار قد اتخذ بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء بلدية الاحتلال، ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله ”إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات عنصرًا آخر في إحلال السيادة والتهويد“.