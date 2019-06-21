إيران تبعث برسالة للولايات المتحدة عبر السفير السويسري

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السفير السويسري في طهران، ماركوس لايتنر، الذي ترعى بلاده المصالح الأمريكية في إيران؛ لإيصال رسالة إلى الولايات المتحدة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية، إن ”مساعد وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام للشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية، محسن بهاروند، استدعى السفير السويسري في طهران؛ للاحتجاج بسبب قيام طائرة أمريكية باختراق المجال الجوي الإيراني، وتقديم مذكرة احتجاج وتحذير واشنطن من عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية“.

وقدم بهاروند -بحسب البيان- وثائق وإحداثيات جغرافية لموقع الطائرة الأمريكية في الأراضي الإيرانية، وصورًا لأجزاء من حطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، بالقرب من مقاطعة هرمزغان، جنوب إيران.

وتابع المسؤول الإيراني: ”إذا لزم الأمر سوف نظهر ونكشف كل هذه المعلومات عن هذه الطائرة التي تم إسقاطها في مجالنا الجوي“، داعيًا السفير السويسري في طهران إلى ”نقل الرسالة التي تفيد بأن إيران لا تسعى إلى شن حرب مع أي بلد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، لكن القوات المسلحة الإيرانية لن تتسامح مع أي عمل عدواني وسوف تتعامل معه في الوقت المناسب“، حسب البيان.

وقال إن ”القوات المسلحة الإيرانية مقيدة قدر الإمكان للحفاظ على أمن وهدوء المنطقة الحساسة في الخليج وبحر عمان، لكن إذا أثار الطرف الآخر أفعالًا استفزازية، فسوف يواجه ردًا متبادلًا، ولا يمكن التنبؤ بعواقبه، والخسائر ستكون مرئية لجميع الأطراف“.

وذكر البيان الإيراني أن السفير السويسري في طهران ماركوس لايتنر، تعهد للإيرانيين بأنه سيقوم بنقل رسالة طهران إلى واشنطن.