إيران تقدم رسميًا شكوى لمجلس الأمن بشأن الطائرة الأمريكية

قدمت إيران، الخميس، شكوى رسمية إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن ما اعتبرته ”أعمال استفزازية، وغير قانونية، وخطيرة للغاية من جانب القوات العسكرية الأمريكية ضد سلامتها الإقليمية“.

جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعثهما المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مجيد تخت رافانشي، إلى كل من رئيس المجلس السفير الكويتي مصور العتيبي، والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.

وقال السفير الإيراني في رسالته، إن ”طائرة أمريكية بدون طيار، أجرت الخميس تحليقًا طائرًا عبر مضيق هرمز إلى ميناء تشابهار، في وضع خفي كامل لإجراء عملية تجسس واضحة“.

وأضاف أنه ”عندما كانت الطائرة عائدة إلى الناحية الغربية من المنطقة بالقرب من مضيق هرمز، وعلى الرغم من التحذيرات الإذاعية المتكررة، دخلت إلى المجال الجوي الإيراني، حيث قام نظام الدفاع الجوي المحلي باستهداف الطائرة“.

واعتبر أن ”مثل هذا العمل الاستفزازي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة“، على حد قوله.

ودعا سفير إيران بالأمم المتحدة، في رسالته إلى ”مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء إجراءاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في الخليج“.

وفي السياق، ذكرت وكالة ”فارس“ شبه الرسمية للأنباء، أن إيران قدمت الخميس احتجاجًا للمبعوث السويسري في طهران بصفته ممثلًا للمصالح الأمريكية.

وقالت الوكالة، إن ”نائب وزير الخارجية عباس عراقجي قال للمبعوث: هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني بل إن قطعًا منها عُثر عليها في مياه إيران الإقليمية“.

وطالب عراقجي المبعوث السويسري بـ“ضرورة أن تحترم القوات الأمريكية الأجواء الجوية والبحرية الإيرانية“.

وترعى السفارة السويسرية، المصالح الأمريكية في طهران.

من جانب آخر، دعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الولايات المتحدة، إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونغرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران للطائرة الأمريكية.

وقالت بيلوسي في بيان: ”من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد“.

وأضافت: ”هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجًا قويًا وذكيًا واستراتيجيًا وليس متهورًا“.

من جهته، عبر تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن قلقه من أن ”ينجر“ الرئيس دونالد ترامب إلى حرب مع إيران، وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

وقال شومر للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض: ”الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب“.

تأهب إيراني

أفادت قناة إيرانية معارضة، بأن النظام الإيراني وضع جميع المقرات والمنشآت العسكرية في حالة تأهل لمواجهة أي ضربة أمريكية محتملة تشنها واشنطن على خلفية قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة.

وذكرت القناة في قناتها عبر ”التلغرام“، ليلة الجمعة، إن ”جميع المقرات والمنشآت العسكرية للنظام الإيراني، أصبحت في حالة تأهب كامل لمواجهة أي ضربة أمريكية محتملة“.

وفي سياق متصل، أكد مراسل في صحيفة ”جام جم“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن ”جميع منصات إطلاق الصواريخ، والقواعد الجوية في حالة تأهب هذه الليلة“.

فيما كتب قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في قناته عبر التلغرام وهو يخاطب الإيرانيين: ”ناموا بهدوء وراحة بال، فإن أنظمة صواريخ خرداد الثالثة ما زالت مستيقظة على ساحل البلاد.. في الليلة الماضية وفي نفس هذا الوقت قام الأمريكان بخطأ كبير“، في إشارة إلى إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي بشأن الخطوة الأمريكية تجاه ما قامت به إيران واحتمال توجيه ضربة عسكرية: ”ستعرفون قريبًا إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران“.

وتؤكد الولايات المتحدة أن طائرتها المسيرة لم تخترق الأجواء الإيرانية وإنما تم استهدافها على بعد نحو 34 كيلو متراً من الأجواء الإيرانية، فيما قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر، إن ”إيران ارتكبت خطأً جسيماً“، بإسقاطها الطائرة.