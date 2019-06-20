ترامب: ”ستعرفون قريبًا“ إن كانت أمريكا ستضرب إيران‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة ”ستعرفون قريبا“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران إسقاط طائرة تجسس أمريكية، قالت إنها انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته الولايات المتحدة، قائلة إن الطائرة أسقطت في الأجواء الدولية.

ووصف ترامب، في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تصرف إيران بأنه ”خطأ جسيم“.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر ”كان سيختلف كثيرا لو كانت الطائرة العسكرية المسيرة التي أسقطتها إيران مأهولة“.

وأضاف ترامب أن إدارته لديها وثائق بأن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية لا فوق الأراضي الإيرانية مثلما قالت طهران.

وأوضح أن الطائرة ”كانت غير مسلحة، وكانت تحلق فوق المياه الدولية بصورة واضحة“ وأن شخصا ”منفلتا وغبيا“ ربما هو الذي أسقطها.

ومن جانبه قال تردو إنه ”يشعر بقلق بالغ من تصاعد حدة التوتر مع إيران“.