الجيش الأمريكي يرسل مدمرة إلى موقع الهجمات في خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، فجر الجمعة، إرساله مدمرة إلى موقع الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال الجيش إن المدمرة ”يو إس إس ميسون“ في طريقها إلى موقع الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأكد أنه ”لا مصلحة لديه في خوض صراع جديد في الشرق الأوسط، لكننا مستعدون للدفاع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة“.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقال بومبيو في تصريح صحفي إن ”التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات“.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، فجر الجمعة، أنها تتفق مع تقييم أمريكا بأن إيران مسؤولة عن استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، بحسب ما نقلت ”بي بي سي“ عن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت.

وقال هانت: ”نقطة البداية تتمثل في أن نصدق وجهة نظر أمريكا في تحمل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط“.

وأضاف أن ”الهجمات مثيرة للقلق بشدة، وبريطانيا ستعكف على التوصل لتقييمها الخاص“.

وتابع موجهًا حديثه إلى إيران، إن ”أي تورط في الهجمات سيمثل تصعيدًا غير حكيم للغاية“.