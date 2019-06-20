إيران تكشف تفاصيل إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق الخليج

كشفت مصادر عسكرية إيرانية، اليوم الخميس، أنه تم إسقاط طائرة التجسس الأمريكية صباح اليوم قرب محافظة ”هرمزغان“ جنوب البلاد، بصاروخ ”خرداد“ الذي كشفت عنه طهران عام 2014.

وقالت المصادر لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن ”منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الثالث من ”خرداد“ هي التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة فوق مياه الخليج وهي منظومة تتمتع بالقدرة على مواجهة 4 أهداف في آن واحد“.

وأضافت ”الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران اليوم قادرة على تصوير مساحة تتجاوز 100 ألف كيلومتر مربع في يوم واحد وإرسال المعلومات إلى البنتاغون في أقصى سرعة ممكنة والتحليق لمسافة 22 ألف كيلومتر دفعة واحدة، وهي من أثمن طائرات التجسس الأمريكية على الإطلاق“.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن منظومة صواريخ الثالث من خرداد في مايو 2014، مشيرًا إلى أن ”هذه المنظومة الصاروخية يمكن أن تدمر أهدافًا في حدود 50 مترًا مكعبًا“.

وفي سياق متصل، قالت الخارجية الإيرانية ”ندين انتهاك طائرة أمريكية المجال الجوي الإيراني ونعتبره اعتداءً مستفزًّا ونحمل المعتدين نتائج هذا التصرف“.

كما علق القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي على قضية استهداف طائرة التجسس الأمريكية، وقال ”أسقطنا الطائرة الأمريكية بعد أن اخترقت حدودنا“.

وأضاف ”هكذا نتعامل مع أعدائنا .. تدمير هذه الطائرة حمل رسالة إيرانية واضحة وهي أننا جاهزون للرد بشكل حازم على أي اعتداء رغم أننا لا نريد الحرب مع أي بلد“.

ووفقًا لموقع الحرس الثوري الإيراني، فإن الطائرة دون طيار، التي حددها الحرس الثوري بأنها من طراز RQ-4 Global Hawk ، تم قصفها بعد دخولها المجال الجوي الإيراني في مقاطعة هرمزغان.