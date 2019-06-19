أمريكا: نريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، برايان هوك، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وأوضح هوك، خلال جلسة استماع في الكونغرس، الأربعاء، أن إيران ”تشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي من خلال حزب الله في لبنان وسوريا، إضافة إلى اختلاقها للمشاكل في اليمن من خلال الحوثيين“.

وأضاف هوك أن ”هدف واشنطن هو التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، ووضعنا مستقبلًا أكثر إشراقًا على الطاولة للشعب الإيراني“.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران، عام 2015، ”مكنها من تمويل أنشطتها وتدخلاتها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها خفضت إنفاقها العسكري منذ فرض العقوبات الأمريكية“.

وتابع أن ”العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، والضغط الاقتصادي والدبلوماسي على طهران، جعلها تواصل في استخدام العنف، وننتظر من إيران أن ترد على الدبلوماسية من خلال الدبلوماسية“.

وردًا على سؤال حول استراتيجية إدارة ترامب في الشرق الأوسط، قال هوك، إن الخطة الرئيسية للحكومة الأمريكية هي تعزيز الدفاع في المنطقة والتوصل إلى اتفاق مع إيران.