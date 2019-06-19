إيران: لن تكون هناك مواجهة عسكرية مع أمريكا

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، إنه لن تكون هناك أي مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضي.

واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.

وقال شمخاني: ”لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا، حيث لا يوجد سبب لنشوب حرب. إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح أسلوبًا شائعًا بين المسؤولين الأمريكيين أثناء محاولتهم الضغط على دول أخرى“.