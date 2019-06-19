إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض إثر العثور على جسم مشبوه‎

ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن السلطات أغلقت الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض، في العاصمة واشنطن، عقب العثور على جسم مشبوه.

وأضاف الجهاز، المعني بحماية الرئيس وكبار الشخصيات، في تغريدة عبر حسابه على“تويتر“، أنه تم إخلاء الشوارع من الصحفيين والمارة، بحسب صحيفة ”واشنطن بوست“.

وأوضح الجهاز أن ”شخصًا ألقى حقيبة ظهر، وحاول القفز على دراجة على رصيف بشارع بنسلفانيا“.

وتابع أن الشرطة تمكنت من توقيف ذلك الشخص، وتتحقق من طبيعة الحقيبة.

وأوضح، في تغريدة أخرى، أنه“تم تفتيش حقيبة الظهر التي تم إسقاطها على طول الرصيف من شارع بنسلفانيا من قِبل جهاز الأمن، ومن المتوقع رفع عمليات إغلاق حركة المشاة قريبًا“.