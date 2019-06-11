واشنطن تفرض عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض عقوبات مالية على رجل أعمال سوري والشبكة التابعة له من شركاء وشركات لدعمه نظام الرئيس بشار الأسد وتسهيله استيراد النفط الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء للعقوبات رجال الأعمال السوري سامر فوز وأفرادا في عائلته وامبراطوريته التجارية.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن ”رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراض سلبت من أشخاص فروا من وحشيته“.

وفي المحصلة، شملت العقوبات 16 فردا وشركة سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظمهم في كانون الثاني/يناير الفائت.

وبين هؤلاء حسين فوز وعامر فوز شقيقا رجل الأعمال اللذان يديران شركة متخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية.

وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان: ”سينرجي إس ايه إل“ و“بي إس كومباني“ بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سوريا في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني.

كذلك، شملت العقوبات قناة ”لنا“ التلفزيونية وفندق ”فور سيزنز“ في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز بشكل مباشر.

وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.