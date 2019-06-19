ميركل تؤكد أنها بخير غداة إصابتها برجفة

المصدر: أ ف ب

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنها ”بخير“ بعد إصابتها بنوبة ارتعاش خلال لقاء رسمي يوم الثلاثاء.

وقالت المستشارة خلال لقائها مع الشباب في غوسلار في ساكسونيا السفلى: ”إنني على أحسن ما يرام“.

وقبيل ذلك ردت على صحافي سألها كيف تشعر قائلة: ”أنا بخير. رائع أن أكون هنا“، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

وأصيبت ميركل التي تكمل 65 عامًا الشهر المقبل برجفة خلال حفل رسمي مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت بعد ساعة من ذلك: ”لقد شربت على الأقل ثلاثة أكواب من الماء، يظهر أن هذا ما كنت أحتاج إليه وأنا الآن أشعر بأنني بخير“.

وأثناء الحوار مع الشباب، الأربعاء، وضع كوب من الماء على مكتبها.

وقالت مازحة في حين تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في ألمانيا: ”عندما يكون الطقس حارًا، يجب أن نشرب الكثير من الماء والقليل من القهوة“.

وسبق أن أصيبت المستشارة بوعكة في نهاية 2014.

وتعتزم ميركل التي تتولى منصبها منذ 2005 اعتزال العمل السياسي في نهاية ولايتها الحالية، أي في 2021 على أبعد تقدير.