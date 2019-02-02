أنجيلا ميركل تغلق حسابها على فيسبوك.. لهذه الأسباب (فيديو)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستغلق صفحتها على “فيسبوك” لأنها لم تعد بحاجة لها.

وفي بيان وداعي لنحو 2.5 مليون متابع على صفحتها في فيسبوك ، قالت المستشارة ميركل، الجمعة، إنها ستُغلق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأنها لم تعد رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي، ولا تطمح إلى ذلك، وإنها قررت مغادرة العمل السياسي في نهاية دورتها الحالية في مستشارية الدولة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن متابعي صفحة ميركل يزيدون على عدد متابعي صفحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعظم السياسيين الألمان. وتنشر على صفحتها هواياتها بمشاهدة الأوبرا، وركوب الدراجات، والبستنة، وأفضل أفلامها هو الرومانسي “خارج أفريقيا، من إنتاج العام 1985، ومن بطولة روبرت ردفورك، وميريل ستريب، وحلمها هو رحلة في سيبيريا بالقطار من موسكو إلى فلاديفوستك.

وقالت ميركل في رسالتها لمتابعيها على “فيسبوك”، إن من يريد المتابعة سيجد أخبارها على صفحة الحكومة الألمانية، أو على صفحتها في “إنستغرام” التي لن تغلقها الآن.