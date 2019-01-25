ألمانيا.. ميركل تخسر لقب “السياسية الأحب” لصالح كارنباور

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثًا في ألمانيا، خسارة المستشارة أنجيلا ميركل، لأول مرة، صدارة قائمة مجلة “فوكوس” لأحب الساسة في البلاد، لصالح أنغريت كرامب- كارنباور، التي حلت محل ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي قبل نحو شهرين.

وجاء في استطلاع دوري للرأي أجراه معهد “إينسا” لصالح مجلة “فوكوس” الألمانية ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن أنغريت كارنباور، حصلت على 121 نقطة في مسابقة “السياسية الأحب”، لتطيح بميركل من المركز الأول، بعدما حصلت المستشارة الألمانية على 119 نقطة.

وكانت كرامب- كارنباور، قد انتخبت رئيسة للحزب المسيحي خلفًا لميركل مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث تغلبت آنذاك في الانتخابات التي أجريت في مؤتمر الحزب في هامبورغ، على فريدريش ميرتس، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.

وشملت قائمة “أحب الساسة” في ألمانيا 21 سياسيًا.

وجاء في المركز الثالث روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر، بـ112 نقطة، ثم سارا فاغنكنشت، رئيسة الكتلة البرلمانية، لليسار بـ 109 نقاط.