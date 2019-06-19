موسكو تندد بـ“اتهامات مجانية“ تضمنها التقرير عن إسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

نددت روسيا، الأربعاء، بـ“اتهامات مجانية“ تهدف إلى تشويه سمعتها بعدما توصل التحقيق الدولي إلى اتهام 3 مشتبه بهم روس في قضية إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا الانفصالي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: ”مجددًا، يتم سوق اتهامات مجانية تمامًا ضد الجانب الروسي بهدف تشويه سمعة الاتحاد الروسي أمام المجتمع الدولي“.

وكشف الفريق الدولي الذي يحقق في تحطم الطائرة الماليزية، الأربعاء، أسماء 4 مشتبه بهم هم ثلاثة روس وأوكراني، وتلاحق النيابة الهولندية الأربعة بتهمة ارتكاب جريمة قتل.

واعتبرت الخارجية الروسية أن ”أي دليل ملموس لم يتم تقديمه لدعم هذه المزاعم غير المشروعة“، متهمة المحققين الدوليين بالاستناد إلى ”مصادر معلومات غير موثوق بها“ و“تجاهل المعطيات التي قدمها الجانب الروسي إلى التحقيق“.

وأكدت على أن ”روسيا ستواصل رغم ذلك تقديم مساعدتها للتحقيق لتحديد حقيقة تحطم الطائرة الماليزية (الرحلة إم إتش 17) ولمعاقبة المسؤولين الفعليين عما حصل“.