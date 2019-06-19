روسيا: الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد في العام المقبل

قال عضو كبير في مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد العام المقبل، إذا فشلت الولايات المتحدة في إقناع بيونغ يانغ بأنها جادة بشأن تحسين العلاقات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي: إنه ”ليس متعجلًا لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية، لتفكيك برنامج أسلحتها النووية“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، ألكسندر فنديكتوف، قوله: ”مما لا شك فيه أنه إذا فشلت وزارة الخارجية الأمريكية في إقناع بيونغ يانغ بأنها جادة في نواياها تجاه تحسين العلاقات مع الكوريين الشماليين، فسوف نشهد في عام 2020 تصعيدًا في الوضع في شبه الجزيرة الكورية“.