انتشال 6 جثث جرّاء السيول في طرابزون التركية

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قال والي طرابزون التركية، إسماعيل أسطة أوغلو، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 6 أشخاص جراء سيول وقعت في قضاء أراكلي بالولاية. جاء ذلك في في تصريح أدلى به للصحفيين الثلاثاء، بمركز تنسيق الأزمات بولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا. وأضاف أسطة أوغلو أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 6 فيما يعتقد وجود 4 أشخاص…