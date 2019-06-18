انتشال 6 جثث جرّاء السيول في طرابزون التركية

قال والي طرابزون التركية، إسماعيل أسطة أوغلو، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 6 أشخاص جراء سيول وقعت في قضاء أراكلي بالولاية.
جاء ذلك في في تصريح أدلى به للصحفيين الثلاثاء، بمركز تنسيق الأزمات بولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا.
وأضاف أسطة أوغلو أن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 6 فيما يعتقد وجود 4 أشخاص في عداد المفقودين.
وأشار الى أن السيول داهمت القضاء نتيجة الهطول الغزير للأمطار.
ولفت إلى أن فرق الإنقاذ المختصة والفرق التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد“، سارعت لمساعدة المتضررين.
كما أوضح أن آفاد استقدمت على الفور فرقا تابعة لها من الولايات المجاورة لدعم أعمال المساعدة.