ميركل: إيران ستواجه عواقب إذا لم تلتزم بالاتفاق النووي

أكدّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن إيران ستواجه ”عواقب“ في حال لم تلتزم بالاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقالت أنغيلا ميركل، يوم الثلاثاء، إن ألمانيا ”تفعل كل ما بوسعها لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع إيران بطريقة سلمية، لكن يتعين على طهران الالتزام بالاتفاق النووي المبرم العام 2015“.

وأضافت ”نسعى جاهدين لأن تلتزم إيران بالاتفاق النووي، وإذا لم تفعل فستكون هناك عواقب بالطبع“.

وجدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، تحذيره للدول الأوروبية بشأن استمرار بلاده بالالتزام بالاتفاق النووي، من جانب طهران.

وقال روحاني في خطاب أمام المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا ”سيكا“ الذي عقد، السبت الماضي، في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، إن ”إيران ستواصل تقليص امتثالها لالتزاماتها بالصفقة النووية في غياب إشارات إيجابية من الأطراف الموقعة على المعاهدة“.

وأضاف ”أن إيران لا يمكنها أن تظل الجانب الوحيد الملتزم بالاتفاق النووي، وأن على الأطراف الموقعة الأخرى أن تقوم بنصيبها في إنقاذ هذا الاتفاق المهم“.