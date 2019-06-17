هزة أرضية جراء ”انفجار محتمل“ قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية‎

المصدر: ا ف ب

تسبب ”انفجار محتمل“ وقع قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية، بهزة خفيفة، يوم الإثنين، وفق ما أفادت هيئة رصد الزلازل الصينية، بعد أقل من ساعة من الإعلان عن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ المرتقبة لبيونغ يانغ.

وبحسب المركز الصيني، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 1.3 درجة، عند الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، في مدينة هونتشون بمقاطعة جيلين.

ولم يتضح بعد سبب الزلزال.

يذكر أن إجراء بيونغ يانغ اختبارات نووية أدى سابقًا إلى هزات وزلازل صغيرة قرب الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أسفر اختبار في موقع نووي كوري شمالي في بونغي-ري تحت جبل مانتاب عن زلزال بلغت قوته 6.3 درجة، شعر به السكان على طول حدود الصين الشمالية.

وقلل محللون من أهمية الهزة التي وقعت؛ لأن أسبابها قد تكون متعددة.

وقال فيبين نارانغ، الباحث في معهد ماستشوستس للتكنولوجيا، على ”تويتر“: ”لا تقلقوا على الفور“.

وأضاف: ”يمكن للانفجارات في المناجم أن تسبب هزات صغيرة“.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، عن مسؤول في دائرة الأرصاد الجوية قوله، إنه ”لم يتم رصد أي شيء محدد جراء هذه الترددات“.

وكان خبراء رصد الزلازل في الصين توصلوا إلى أن جزءًا من موقع اختبارات بيونغ يانغ النووية قد انهار، ليصبح غير صالح للاستخدام، بعد تفجير ضخم قالت كوريا الشمالية إنه كان اختبارًا لقنبلة هيدروجينية.

لكن الخبراء شككوا لاحقًا في تفاصيل الرواية، إذ أكد جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الاستراتيجية، عدم وجود أدلة على أن الموقع لم يعد قابلًا للاستخدام.

وفي كانون الأول/ يناير 2016، تم إجلاء السكان على الحدود الصينية في مقاطعة جيلين من عدة مبان؛ بعدما شعروا بهزّات من موقع اختبارات نووية كورية شمالية.