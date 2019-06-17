تقارير إعلامية: الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية

تقارير إعلامية: الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الإثنين، إن الرئيس شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية، يوم الخميس لمدة يومين.

والصين هي الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية، وتأتي الزيارة وسط خلاف ممتد مع الولايات المتحدة بخصوص نزع السلاح النووي للشمال.

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