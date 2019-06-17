إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

هدد نائب في البرلمان الإيراني، يوم الإثنين، بأن بلاده ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ما لم تنقذ القوى الأوروبية اتفاقًا نوويًا منفصلًا انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

وقال مجتبى ذو النور الذي يرأس اللجنة النووية في البرلمان: ”لا يوجد وقت كثير على نهاية إنذار الستين يومًا، الذي وجهته إيران للأوروبيين لإنقاذ اتفاق 2015. بعد ذلك ستعلق إيران تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي“، وفق ما ذكرت وكالة ”فارس“ شبه الرسمية للأنباء.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، من الاتفاق النووي الدولي بين إيران والقوى الكبرى، والذي وافقت طهران بموجبه على الحد من نشاطها النووي مقابل الإعفاء من بعض العقوبات.