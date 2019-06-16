حركة فتح تلغي دعوة للإضراب احتجاجًا على مؤتمر البحرين

المصدر: ا ف ب

ألغت حركة فتح، اليوم الأحد، دعوة إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل ”رفضًا واستنكارًا“ لمؤتمر اقتصادي في البحرين يتعلق بخطة السلام التي تعدها واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولم توضح الحركة، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسباب التي دعتها إلى إلغاء الدعوة للإضراب.

وقالت الحركة في بيان إنه ”سيتم يوم 24 و 25 و 26 تصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الوطن رفضًا لصفقة القرن وورشة المنامة (الندامة)“.

وأضاف البيان ”وعليه تم إلغاء الإضراب يوم 25 حزيران والاستعاضة عنه بمسيرات في الوطن والشتات“.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه سينظّم بالمنامة في 25 و26 حزيران/يونيو الجاري مؤتمرًا اقتصاديًا بعنوان ”من السلام إلى الازدهار“ يركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعدّها الإدارة الأمريكية لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت فتح وقوفها إلى جانب عباس ”الذي يتحدى ويتصدى لمؤامرة العصر والمتمسك بالثوابت الوطنية والمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني“.

وكانت السلطة الفلسطينية، التي قطعت اتصالاتها بالإدارة الأمريكية منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية عام 2017، قد أعلنت مقاطعتها للمؤتمر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن عباس تأكيده رفض المشاركة في مؤتمر المنامة.

وقال عباس خلال لقاء مع وفد من شبيبة فتح في مقره في رام الله، إن ”القدس وفلسطين ليستا للبيع“، بحسب الوكالة.