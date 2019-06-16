محاولة اغتيال القيادي في ”فتح“ أسامة القواسمي في الخليل

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، تعرضه لمحاولة اغتيال أمام منزله في الخليل ، دون أن يعلق على من يقف وراء ذلك أو أن يحمل أي جهة المسؤولية.

وذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن محاولة الاغتيال الفاشلة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون يقدر عددها بنحو 30 مسلحاً، تم اعتقال معظمهم وضبط أسلحتهم.

وقالت مصادر محلية في الخليل إن معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية علمت بنية أشخاص معروفين باغتيال القواسمي ووجود أكثر من 30 مسلحا أمام منزله.

وقال الناشط علاء القواسمي: ”محاولة اغتيال فاشلة بحفظ الله أولا ثم حرص وجهود أبناء جهاز الأمن الوطني والوقائي ثانيا، بعد وصول معلومات عن نية جهة معينة معروفة لدينا بالتخطيط لاغتيال أسامة القواسمي من أمام منزله في منطقة الحرس ليل أمس بأكثر من 30 مسلحا تم اعتقال معظمهم وضبط ٢٠ قطعة سلاح. ربنا قدر ولطف“.

يذكر أن الناطق باسم حركة ”فتح“ في قطاع غزة عاطف أبوسيف كان قد تعرض قبل أشهر كذلك لمحاولة اغتيال بعدما تهجمت عليه مجموعة مسلحة اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وتعرض أحمد حلس ”أبوماهر“ أحد أبرز قادة ”فتح“ في قطاع غزة لمحاولة اغتيال كذلك، حيث أطلق مجهولون النار على سيارته في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفي أعقاب ذلك، أعلنت الداخلية في غزة التابعة لحركة ”حماس“، فتح تحقيق في الحادث.