برلماني إيراني: روحاني قرر إقالة وزير النفط لفشله في أداء مهامه

أفادت تقارير إخبارية أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قرر إقالة وزير النفط في حكومته ”بيجن نامدار زنغنه“ بسبب فشله في أداء مهامه.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، اليوم الأحد، عن النائب البرلماني أبو الفضل أبو ترابي، قوله إنّ ”الرئيس حسن روحاني اتخذ قرارًا ضد وزير النفط بيجن نامدار زنغنه وسيتم إقالته؛ لفشله في أداء مهامه“، مضيفًا أنّ ”روحاني انتقد زنغنه بقوة في اجتماع مجلس الوزراء (الحكومة الإيرانية)“.

وأشار أبو ترابي إلى أنّ ”كلامًا حادًا جرى في جلسة مجلس الوزراء بين روحاني وزنغنه على هامش اجتماع الحكومة هذا الأحد؛ بسبب الأداء الضعيف لوزير النفط“، مبينًا أنّ ”زنغنه لم يقدم الكثير من الخطط في ظل الوضع الحالي في مجال صادرات النفط والغاز“.

وفي الثامن من حزيران/يونيو الجاري، أقر وزير النفط الإيراني، بتأثير العقوبات الأمريكية على طهران وقسوتها، مؤكدًا أن بلاده ستستخدم طرقًا ”غير تقليدية“ للالتفاف على العقوبات من أجل بيع النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للعملات الصعبة.