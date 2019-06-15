واشنطن تضغط على إسرائيل لعلاقاتها التجارية مع بكين

انضم مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في انتقاداتها لعلاقة إسرائيل مع الصين، بحسب قناة ”كان“ الإسرائيلية (رسمية).

وأشارت القناة إلى أنّ مجلس الشيوخ يعتزم التقدم بمشروع قانون، يجبر إدارة ترامب على الضغط على إسرائيل كي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية التي ستنطوي عليها بعض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

وبحسب المصدر ذاته، يهدف مشروع القانون إلى لجم الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وقالت القناة إن ”الانتقادات حول التواجد الصيني في إسرائيل تم إدراجها ضمن مشروع قانون لتنظيم ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المقبلة“.

وأوضحت أن واشنطن متخوفة أمنيا بشكل كبير من المناقصة بين الحكومة الإسرائيلية وشركة ”شانغهاي إنترناشونال بورت غروب“ الصينية لتشغيل ميناء حيفا (شمال)، لمدة 25 عاما، اعتبارا من 2021.

ومنذ سنوات يشكل ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس.

وحذر مسؤولون أمريكيون العام الماضي إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استخدام الميناء حال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية، وستعاقب إسرائيل بهذه الخطوة.

وجاء في مشروع القانون الأمريكي أن ”للولايات المتحدة مصلحة باستمرار تواجد سفن الأسطول السادس بميناء حيفا، لكن هناك مخاوف أمنية كبيرة بكل ما يتعلق بترتيبات الإيجار لميناء حيفا“.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية كبيرة، بحسب القناة الإسرائيلية.

مشروع القانون الجديد ينضم إلى ضغوط تمارسها إدارة ترامب منذ العام الماضي لحث إسرائيل على ضبط الإستثمارات الصينية، وفق المصدر ذاته.