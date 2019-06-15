الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان المحتل وتفتتح مستوطنة ”ترامب“ 

ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، مساء السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد الأحد، اجتماعها الدوري في هضبة الجولان المحتل، للمرة الأولى منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإنه سيتم خلال اللقاء الإعلان عن إقامة تجمع سكاني جديد ”مستوطنة“، سيطلق عليها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكريمًا له على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان المحتل.

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية ”ستنظم احتفالية مهمة في الجولان، يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون سياسيون وعسكريون كبار، لافتتاح مستوطنة ترامب“.

وبحسب الصحيفة، فإن مئات اليهود هاجروا إلى إسرائيل خلال الأيام الماضية من الولايات المتحدة، وكندا، ودول أخرى، للعيش في المستوطنة.