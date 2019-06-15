ناشطة بريطانية معتقلة في إيران تضرب عن الطعام

بدأت الناشطة والصحفية البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري، التي اعتقلها الحرس الثوري في 26 حزيران/يونيو 2016، بتهمة ”السعي لقلب نظام الحكم“، بالإضراب عن الطعام اليوم السبت احتجاجًا على مواصلة اعتقالها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية عن ”ريتشارد راتكليف“، زوج نازنين زاغري، قوله: إن ”الأخيرة بدأت مرة أخرى بالإضراب عن الطعام في سجن ايفين الواقع شمال العاصمة طهران“.

وأضاف: ”نازنين أبلغت أسرتها في مكالمة هاتفية صباح اليوم بأنها مضربة عن الطعام، احتجاجًا على الاحتجاز غير العادل، وتزامن إضرابها عن الطعام مع عيد ميلاد ابنتها“.

وفي مطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت بريطانيا توفير الحماية الدبلوماسية للمعتقلة زاغري لغرض تسهيل الإفراج عنها، فيما حذرت طهران من هذه الخطوة واعتبرت أنها ”لن تغيّر من وضع سجنها“.

وقضت السلطات القضائية في 10 أيلول/ سبتمبر 2016 بالسجن خمس سنوات ضد زاغري بتهمة التآمر ضد النظام.