أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

المصدر: رويترز

أفاد إخطار نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بإيران على شركة مقرها العراق وفردين.

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