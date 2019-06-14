تركيا تتوعّد واشنطن بالرد إذا فرضت عليها عقوبات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن أنقرة ”سترد بالمثل“ إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها؛ بسبب شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية.

وتراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة أمام الدولار إلى 5.9075 ليرة بعد هذا التصريح، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات وستستبعد تركيا من برنامج لطائرات إف-35 إذا قبلت استلام أنظمة الدفاع الصاروخي سطح-جو إس-400.

وقال تشاووش أوغلو لوكالة الأناضول للأنباء، إنه من المستحيل إلغاء طلبيات أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة.