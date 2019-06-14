العراق.. مقتدى الصدر يدعو إلى إلغاء الاتفاقيات ”المجحفة“ مع تركيا

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، حكومة بلاده إلى إلغاء الاتفاقيات ”المجحفة“ مع تركيا.

وقال الصدر في بيان صدر عنه: ”إننا إذ نستنكر وبشدة الهجمات التي تطال الجارة تركيا.. فإننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للأراضي العراقية، وإن كان وفق اتفاقيات فإنها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها“.

وأضاف: ”على الحكومة العمل على إلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سادة العراق وأمنه“.

ودعا تركيا إلى ”إنهاء ملف المعارضة بصورة سلمية، ووفق حوار منهج يحفظ للطرفين سلامته، وحرية الرأي بالطرق الحضارية المنطقية“.

وشنت طائرات حربية تركية، يوم الخميس، غارات على مناطق في محافظة دهوك في إقليم كردستان، مما تسبب بتدمير محطة وقود وقطع الطريق بين المحافظة وأحد أقضيتها.

ويتسبب القصف التركي على الدوام بسقوط جرحى وقتلي في صفوف المواطنين، وقوات البشمركة الكردية، فضلًا عن الأضرار المادية، وسط مطالبات بإيقاف القصف وتسوية الملف بين حكومة الإقليم وتركيا.