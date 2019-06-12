مع وصول شينزو آبي إلى طهران.. إيران تلمح لاستعدادها للحوار مع أمريكا

ألمح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الأربعاء، إلى استعداد بلاده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية، عقب استقبال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مطار مهر آباد الدولي وسط العاصمة طهران، بعد ظهر الأربعاء.

وقال لاريجاني في معرض حديثه عن زيارة آبي إلى طهران، إن ”زيارة رئيس الوزراء الياباني مؤشر لنهج إيران العقلاني في متابعة القضايا الإقليمية والدولية عبر الحوار“.

ووفقًا لما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن ”لاريجاني أشار إلى أن لإيران محادثات على الدوام حول القضايا الدولية مع الدول الصديقة والدول الراغبة بذلك“.

وأضاف أن ”اليابان كانت لها خلال الأعوام الأخيرة على الدوام مشاورات وعلاقات اقتصادية مع إيران، كما زار طهران أخيرًا مسؤولون من دول أوروبية مثل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وسيقوم الرئيس حسن روحاني كذلك بزيارة إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون حيث سيلتقي العديد من كبار مسؤولي الدول الأخرى مثل روسيا والصين“.

وتابع لاريجاني أن ”هذا الأمر مؤشر إلى أن إيران تنتهج طريق الحوار لحل القضايا، لكن لو كانت الأطراف المختلفة تمتلك الأهلية اللازمة وعملت بصورة صحيحة، فإن حل القضايا سيتم بصورة أكثر سهولة“، متهمًا الولايات المتحدة ”بالعمل على إثارة المشاكل“.

في سياق متصل، قال رئيس مجلس خبراء القيادة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، إن ”الإدارة الأمريكية تسعى إلى جر إيران للمفاوضات من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية عليها“، مضيفًا أن ”أمريكا استخدمت مختلف الطرق للضغط علينا على مدى السنوات الأربعين الماضية لكنها فشلت في جميعها“.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤول إيراني كبير قوله، إنه ”بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الحالي بين إيران وأمريكا في بادرة حسن نية؛ يجب على أمريكا إمّا رفع العقوبات النفطية غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها“.

في حين قال مسؤول آخر، إن ”رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يمكن أن يكون وسيطًا مهمًا لتيسير ذلك“.

على صعيد متصل، نظم العشرات من طلاب الجامعات الذين ينتمون للتيار المتشدد في إيران، تظاهرة ضد زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وذكر موقع ”رجا نيوز“ المقرب من التيار المتشدد، أن ”العشرات من طلاب الجامعات نظموا وقفة احتجاجية في مطار مهر آباد الدولي وسط طهران، بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الياباني“.

ورفع المتظاهرون بحسب الوكالة شعارات ولافتات تشير إلى فشل زيارة رئيس الوزراء الياباني إن كانت تهدف إلى التوسط بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدين على رفضهم إجراء أي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الإيراني إن ”رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يصل طهران في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها اليوم الرئيس حسن روحاني على أن يلتقي صباح يوم غد الخميس المرشد علي خامنئي.