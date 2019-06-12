بلومبيرغ: ثروة ترامب ارتفعت 5% لتصل إلى 3 بلايين دولار

أظهرت بيانات وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ارتفاعًا في ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، لتصل اليوم إلى 3 بلايين دولار، وهو رقم قريب من ثروته العام 2016.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها نشرته صباح اليوم الأربعاء، إلى أن هذه القفزة تحققت بسبب ارتفاع حصل في عقار تجاري كان موضع خلاف قانوني، وأنها أظهرت ارقامًا إيجابية رغم النكسة التي طالت إحدى شركاته العائلية، وتمثلت بإلغاء سلسلتين من المشاريع الفندقية.

وأضافت بلومبيرغ أن هذا الارتفاع في إجمالي ثروة ترامب، يأتي في أعقاب انخفاض دام عامين، وأن الأرقام الحالية تعتمد إفصاحات مالية صدرت في 16 مايو الماضي، مشيرة إلى أن مبلغ 3 بلايين دولار لا يدرجه ضمن قائمة أغنى 500 شخصية في العالم.

وأظهرت البيانات أن ترامب مدين بمبلغ 550 مليون دولار، وأن الزيادة السنوية في ثروته بلغت 200 مليون دولار، كون حجمها كان 2,8 بليون دولار العام الماضي.

يشار إلى أن تقديرات الثروة تفاوتت من وكالة إلى أخرى، حيث كانت مجلة فوربس نشرت العام الماضي أن ثروة ترامب تبلغ 3.1 بليون دولار، فيما كانت بلومبيرغ قدرتها بأقل من 3 بلايين دولار.