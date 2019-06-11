أنباء عن مقتل معارض إيراني طعنًا في سجن بطهران

أفادت مصادر إعلامية إيرانية معارضة، اليوم الثلاثاء، بمقتل المعتقل والمعارض السياسي علي رضا شير محمد علي المعروف بـ ”شير علي“، في سجن ”فشافويه“، جنوب العاصمة طهران.

وذكرت قناة ”إيران انترناشونال“ التي تبث من لندن أنها ”حصلت على معلومات تفيد بقتل السجين السياسي علي رضا شير محمد علي في سجن فشافويه“، مضيفة أن ”السجين السياسي الذي بدأ إضرابًا عن الطعام منذ آذار/ مارس الماضي، لأكثر من شهر للمطالبة بنقله إلى سجن آخر، احتجاجًا على الوضع المأساوي في سجن فشافويه، لقي مصرعه بهجوم اثنين من المعتقلين“.

وطبقًا للقناة الإيرانية المعارضة، ”فقد لقي علي رضا شير محمد علي مصرعه أمس الاثنين، بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة قيام اثنين من المعتقلين غير السياسيين بمهاجمته“.

وقالت المصادر للقناة إن ”شير علي أصيب بأضرار جسيمة في بطنه نتيجة طعنه بالسكين، وقبل نقله إلى المستشفى من قبل إدارة سجن فشافويه فارق الحياة“.

و“علي رضا شير محمدي“ هو أحد سجناء الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وحُكم عليه في 18 من آب/أغسطس 2018 بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة ”إهانة المقدسات، وإهانة مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، والمرشد علي خامنئي، والدعاية ضد النظام“.

وأنهى علي رضا شير محمد علي وزميله المعتقل برزان محمدي إضرابهما عن الطعام في 27 نيسان/ أبريل بعد أن وعدت السلطات القضائية بنقلهما من القاعة التي يقبع فيها سجناء المخدرات وجرائم القتل.

ولم تعلق السلطات الرسمية الإيرانية أو عائلة شير محمد علي على الأنباء التي تحدثت عن مقتله في السجن.