مصدر إيراني: طهران سلمت اللبناني نزار زكا إلى حزب الله

أعلن مصدر إيراني مطلع، يوم الاثنين، أن طهران سلمت خبير المعلومات اللبناني المدان بالتجسس، نزار زكا، إلى حزب الله.

ونقلت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن المصدر قوله، إن ”الجانب الإيراني سلم نزار زكا إلى حزب الله في لبنان“.

وأضاف أن ”الإفراج عن زكا الذي يحمل الجنسية اللبنانية والأمريكية تم فقط استجابة وبناء على طلب وساطة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولم تتم أي مفاوضات على أي مستوى مع المسؤولين اللبنانيين“، على حد قوله.

واعتقل نزار زكا من قبل الحرس الثوري الإيراني عام 2015، خلال زيارته إلى طهران بدعوة رسمية من الحكومة الإيرانية لحضور مؤتمر دولي، واتهم بالتجسس لصالح أمريكا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وفي الفترة الأخيرة، طالب العديد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير خارجيته جبران باسيل، بالإفراج عن نزار زكا.