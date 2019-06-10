بريطانيا تعلن ضبط مخزن سري للمتفجرات يتبع ”حزب الله“ في لندن

كشفت صحيفة ”تيليغراف“ البريطانية النقاب عن ضبط الأمن البريطاني مخزنًا سريًّا لتخزين أطنان من المواد المتفجرة على مشارف لندن، وإلقاء القبض على من قالت إنهم إرهابيون مرتبطون بإيران.

وذكرت الصحيفة أن عناصر تابعون لتنظيم ”حزب الله“ اللبناني أخفوا آلاف العبوات التي تحتوي مادة نترات الأمونيوم التي تدخل في إعداد القنابل محلية الصنع.

وأوضحت الصحيفة أن العملية التي تم تنفيذها في 2015 – بعد أشهر فقط من توقيع المملكة المتحدة على الصفقة النووية الإيرانية – أسفرت عن ضبط 3 أطنان مترية من نترات الأمونيوم، ما قدرته الصحيفة بأكثر مما تم استخدامه في تفجير أوكلاهوما سيتي الذي أودى بحياة 168 شخصًا وألحق أضرارًا بمئات المباني.

وأفادت ”تيليغراف“ بأن الشرطة البريطانية داهمت 4 عقارات في شمال غرب لندن هي عبارة عن 3 شركات ومنزل، واعتقلت في الحملة الأمنية رجلًا في الأربعينات من العمر للاشتباه في قيامه بالتخطيط لأعمال ”إرهابية وتم إطلاق سراحه لاحقًا دون تهمة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط ما وصفتها الصحيفة بـ ”المؤامرة“ من خلال عملية مخابراتية سرية بدلًا من السعي إلى الملاحقة القضائية.