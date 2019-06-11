صحيفة: أخو زعيم كوريا الشمالية كان على صلة بوكالة المخابرات الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن كيم جونغ نام، أخا زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق الذي قتل في ماليزيا في عام 2017، كان مرشدًا يعمل لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

وأشارت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إلى ”شخص مطلع على هذا الأمر“ لم تذكر اسمه، استندت إليه في هذا التقرير وقالت إن تفاصيل كثيرة عن علاقة كيم جونغ نام بالوكالة، ظلت غير واضحة.

ونقلت الصحيفة عن الشخص المطلع قوله: ”كانت هناك صلة“ بين وكالة المخابرات المركزية وكيم جونغ نام.

وأضافت: ”قال عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين إنه لم يكن في وسع الأخ الذي عاش خارج كوريا الشمالية لسنوات طويلة وليست لديه قاعدة للسلطة معروفة في بيونغ يانغ، تقديم تفاصيل عن الأعمال الداخلية في الدولة المحاطة بالسرية“.

ونقلت الصحيفة أيضًا عن المسؤولين السابقين قولهم إنه من المؤكد تقريبًا أن كيم جونغ نام كان على اتصال بأجهزة أمنية في بلدان أخرى وخصوصًا الصين.

وكان مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد قالوا، إن سلطات كوريا الشمالية أمرت باغتيال كيم جونغ نام الذي كان ينتقد حكم لعائلته. ونفت بيونغ يانغ ذلك.

ووجه الاتهام لامرأتين بتسميم كيم جونغ نام من خلال مسح وجهه بغاز الأعصاب في.إكس المحظور، وذلك في مطار كوالالمبور في فبراير/ شباط 2017.

وأفرجت ماليزيا عن إحدى المرأتين، وهي فيتنامية، في مايو أيار وأفرجت عن الثانية، وهي إندونيسية، في مارس آذار.

وحسبما جاء في تقرير وول ستريت جورنال، قال المصدر إن كيم جونغ نام سافر إلى ماليزيا في فبراير شباط 2017، ليلتقي مع ضابط اتصال بوكالة المخابرات المركزية، وإن كان من الممكن ألا يكون هذا السبب الوحيد.