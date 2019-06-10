كابول: المفاوضات الأمريكية مع طالبان فشلت

قال المستشار الأمني للرئيس الأفغاني حمد الله مهيب، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، فشل في المحادثات مع حركة طالبان.

وأضاف مهيب في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة، أن طالبان ”سيقصم ظهرها في غضون 4 أشهر“، لافتًا إلى أن الحركة ”ليس لديها المال الكافي من أجل السفر إلى دولة أخرى من أجل إجراء محادثات السلام“.

وفي رده على سؤال عما إذا كانت باكستان تدعم طالبان قال مهيب: ”من أجل حل المشكلة من جذورها، علينا الالتقاء بالباكستانيين“.

وأضاف: ”طالما أننا لم نزل المخاوف الباكستانية، لن يأتي السلام إلى أفغانستان“.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أشار خليل زاد في بيان، إلى وجود تقدم في محادثات السلام، مؤكدًا ضرورة استعداد حركة طالبان لإجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الأفغان.

ولفت خليل زاد إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بمسؤولي طالبان في قطر خلال الأيام المقبلة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أُجلت إلى أجل غير مسمى مباحثات السلام التي كان مخططًا إجراؤها في قطر بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.