جيبوتي: لا سفن حربية إيرانية بمياهنا الإقليمية ولا علاقات مع طهران

قال سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة، اليوم الأحد، إنّه لا توجد سفن حربية إيرانية ترسو بالمياه الإقليمية لبلاده، وأنّه لا تزال العلاقات مقطوعة مع طهران.

جاء ذلك في بيان أصدره بامخرمة، حول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن رسو سفن إيرانية في ميناء جيبوتي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم.

وأوضح أنّه ”لم ترسُ أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجيبوتي فضلًا عن موانئها“.

وأضاف أنّه ”لم تكن هناك أيّ علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران ”.

وفي كانون الثاني/يناير 2016، أعلنت جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنًا مع السعودية، إثر تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد لاعتداءات آنذاك.