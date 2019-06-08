رئيس تحرير مجلة ”ذي أتلانتيك“ المرموقة يغضب الصحافيات

المصدر: أ ف ب

واجه رئيس تحرير مجلة ”ذي أتلانتيك“ انتقادات حادة الجمعة واتهم بالتمييز الجنسي والعنصرية بعدما أشار في مقابلة إلى أن قلة من الصحافيات يقدرن على كتابة مواضيع طويلة.

وقال جيفري غولدبرغ في مقابلة مع مختبر نيمان للصحافة في جامعة هارفرد: ”من الصعب جدًا كتابة موضوع غلاف من 10 آلاف كلمة. لا يوجد في الولايات المتحدة الكثير من الصحافيين الذين يستطيعون القيام بهذا الأمر.. والقادرون على ذلك في الولايات المتحدة من الذكور البيض بغالبيتهم“.

وأدلى غولدبرغ، الذي كان كاتبًا بارزًا وأصبح رئيس تحرير ”ذي أتلانتيك“ في العام 2016، بهذه التعليقات في إطار مقابلة طويلة حول دور المرأة في المجلة.

وقوبلت تصريحاته بالغضب ووصفه متابعون بأنه ”عنصري“ و“متحيز جنسيًا“.

وقالت الرابطة الوطنية للصحافيين السود في بيان: ”يجب ألا يعبّر رئيس تحرير إحدى المنشورات الرئيسية عن وجهة نظر متحيزة جنسيًا“.

وفي وقت لاحق، اعتذر غولدبرغ وكتب على ”تويتر“: ”كنت أحاول شرح (ومن الواضح أنني فشلت) أن الذكور البيض يهيمنون على كتابة مواضيع الأغلفة لأنهم توافرت لهم كل الفرص لذلك“.

وأضاف ”نحن نحاول تغيير هذا الأمر“.

ودافعت المحررة في المجلة أدريان لافرانس التي شاركت أيضًا في المقابلة عن غولدبرغ.

وكتبت على تويتر: ”الصحافيون الذين يُختارون لكتابة مواضيع الغلاف في المجلات الوطنية هم بغالبيتهم من الرجال البيض“.

وأضافت: ”نحن نعلم أن هناك العديد من النساء الموهوبات اللواتي يمكنهن كتابة المواضيع الأبرز.. لذلك نحن نعمل على هذه المسألة“.