للتوسط بينها وواشنطن.. رئيس وزراء اليابان يزور إيران

المصدر: أ ف ب

ذكر مسؤولون يوم الخميس، أن شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني سيزور ايران الأسبوع المقبل في أول زيارة لمسؤول ياباني رفيع منذ أكثر من 4 عقود، إذ تأمل طوكيو لعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس، إن طوكيو ”لا تزال تعمل على ترتيب التفاصيل“ لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن ”آبي“ سيلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامئني والرئيس حسن روحاني.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، بأن الزيارة ”ستكون الأولى من نوعها منذ 41 عامًا“.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي تعد من أبرز حلفاء اليابان، فيما تقول معلومات إن ”آبي“ اقترح القيام بوساطة بين البلدين عبر إجراء محادثات مباشرة مع قادة إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال زيارة دولة قام بها إلى طوكيو في أواخر أيار/مايو أنه لا يزال منفتحًا إزاء إجراء محادثات مع طهران.

وقال آبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب: ”عبر التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة واليابان، أود أن أساهم في تخفيف التوتر الحالي بشأن إيران“.