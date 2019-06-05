ترامب: التحرك العسكري ضد إيران ”أمر وارد“

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التحرك العسكري ضد إيران ”أمر وارد“، وذلك بعد سؤاله عن إمكانية ذلك.

وقال ”ترامب“ خلال حديثه، إنه يفضل الحوار مع إيران، وإنه على استعداد للتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في حال سنحت الفرصة.

وتصاعد التوتر مؤخرًا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قِبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض إلى قمتين في مكة، خليجية وإسلامية، يومي الخميس والجمعة، لبحث تلك التهديدات، بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، بينها سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعتين لأرامكو السعودية.