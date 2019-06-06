بذكرى ”النورماندي“.. روسيا تنتقد الاستخفاف بدورها في الإطاحة بهتلر

لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بين الحاضرين في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للإنزال بمدينة بورتسماوث جنوب انجلترا ، إلى جانب الملكة اليزابيث ودونالد ترامب وانغيلا ميركل وايمانويل ماكرون،و300 من قدماء المحاربين.

إلا أن الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية استغلت الفرصة للاستخفاف بالحدث ،وإدانة التجاهل التاريخي لدور الاتحاد السوفيتي في الإطاحة بالنازية حسب موقع ”هافينتون بوست“.

ففي الوقت التي تخلد الملكة اليزابيث رفقة ضيوفها ذكرى نزول الحلفاء في النورماندي يوم 6 يوليو 1944 ، الحدث الذي يعتبر مهما في الانتصار على الجيش الألماني ،صرحت ماريا زاخاروفا للصحافة :“مساندة الحلفاء للانتصار على الرايخ الثالث واضحة ، لكن لا يجب المبالغة و التقليل من الجهود العملاقة التي قام بها الاتحاد السوفيتي ،والتي بدونها ما كان لذلك النصر أن يحصل ببساطة“.

كما أدانت زاخاروفا ما أسمته ب“إعادة كتابة التاريخ بشكل كارثي“ ، من خلال الأفلام و المقالات الصحفية ، التي تمجد دور الولايات المتحدة وحلفائها في هزيمة ألمانيا.

وقالت زاخاروفا إن :“الإنزال في النورماندي لم يكن له تأثير مصيري على مسار الحرب العالمية الثانية ، الذي تحدد سلفا بانتصار الجيش الأحمر في ستالينغراد و كورسك“.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المدعو للاحتفال ، أن انتقد منذ سنوات نسيان الغرب للتضحيات المهمة للاتحاد السوفيتي ،وأبرزها مقتل 27 مليون من مواطنيه في الحرب العالمية الثانية .

ويعتبر الروس مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية مفخرة وطنية ، ومن أبرز مظاهر الخلاف بين روسيا و الدول الأوروبية ، أن اغلبها تجاهل الاستعراض العسكري الذي أقيم يوم 9 مايو 2015 لتخليد الذكرى 70 للانتصار على ألمانيا النازية ،حيث تزامن مع الأزمة الأوكرانية.