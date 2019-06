دبلوماسية الباندا الصينية ترسم ابتسامة على وجه بوتين

قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ اثنين من الباندا لحديقة حيوان موسكو في مراسم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء وذلك في لفتة وصفها بوتين بأنها دلالة على عمق الثقة والاحترام بين البلدين.

وكشف الرئيس الصيني عن حيواني الباندا- رو يي ودينج دينج- بعد محادثات مع بوتين الذي وصفه بأنه ”أفضل صديق“ في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيعيش حيوانا الباندا في منطقة محاطة بسياج أعدت خصيصا لهما. ‭‭ ‬‬ومنحت بكين الدبين لموسكو لمدة 15 عاما في إطار مشروع بحثي مشترك.

Chinese President Xi Jinping presented two pandas to the Moscow Zoo at a ceremony with Vladimir Putin, in Moscow, Wednesday, June 5, in a gesture the Russian president described as a sign of deepening trust and respect between the two powers. pic.twitter.com/05uwqnxa37

