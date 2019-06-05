بعد إقالته شاكيد.. نتنياهو يعيّن وزيرًا ”مثلي الجنس“ للقضاء‎

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تعيين أول وزير ”مثلي الجنس“، على رأس وزارة القضاء خلفاً لإيليت شاكيد، التي أقالها.

وذكر موقع والا العبريّ، أن نتنياهو قرر تعيين عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيرًا للقضاء الإسرائيلي، خلفًا شاكيد التي دخلت إقالتها صباح اليوم حيّز التنفيذ، منوهاً أن أوحانا أول مثلي جنس يعمل كوزير في إسرائيل.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، الأحد الماضي ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أقال وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد، من الحكومة الإسرائيلية.

وتحت عنوان ”نتنياهو يطلق النار على بينيت وشاكيد“ قالت الصحيفة: ”أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد بعزلهما من الحكومة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن ”بينيت وشاكيد لا يمكن أن يواصلا دورًا حساسًا في مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر أخرى بعد عدم انتخابهما من قبل الجمهور“.

وبحسب ”يديعوت“، يجوز لرئيس الوزراء خلال حكومة انتقالية، تعيين بدائل للوزراء المفصولين من بين وزراء الحكومة الحالية دون موافقة ”الكنيست“، ويعتزم نتنياهو تعيين بدائل لنفتالي بينيت وإيليت وشاكيد ليحلوا محلهم حتى الانتخابات.