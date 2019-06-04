الأمير هاري يتجاهل ترامب انتصارًا لزوجته ميغان (صور)

غاب الأمير هاري بشكل ملحوظ عن مأدبة الدولة التي أقيمت على شرف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليلة الماضية.

وبدا الأمير هاري أقل حرصًا على التصوير بجانب ترامب في وقت سابق من اليوم، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

جاء ذلك عقب الضجة التي أثيرت مؤخرًا عندما كشف الرئيس ترامب عن صدمته عندما علم أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، قد انتقدته في الماضي، قائلًا إنه ”لم يكن يدرك أنها سيئة“.

وكانت قد انتشرت تكهنات بأن الأمير غاضب من التعليقات التي أدلى بها ترامب على ما يبدو.

وقام هاري بمرافقة إيفانكا ترامب إلى معرض صور قصر باكنغهام لعرض القطع الأثرية ذات الطابع الأمريكي، لكنه سرعان ما اختفى، ولم يتبع الأعضاء الآخرين من العائلة المالكة أثناء تجولهم في المعرض مع الرئيس الأمريكي وحاشيته.

يُذكر أن ميغان ماركل في إجازة أمومة بعد أن أنجبت ابنها الأول قبل شهر واحد فقط.

وقالت ميغان المولودة في أمريكا والتي تبلغ من العمر 34 عامًا، إنها ستغادر البلاد إذا تم انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.

ووصفت ترامب سابقًا بأنه ”كاره النساء“ و ”مثير للانقسام“، في مقابلة عام 2016 عند عملها كممثلة.