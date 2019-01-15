البيت الأبيض: إيفانكا ترامب ستساعد في اختيار مرشح لقيادة البنك الدولي

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن إيفانكا ترامب ستساعد في عملية اختيار إدارة ترامب مرشحًا أمريكيًّا لمنصب رئيس البنك الدولي.

وكان المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، نفى أمس تقريرًا لصحيفة “فايننشال تايمز” طرح اسم إيفانكا كمرشحة محتملة للمنصب، وكررته وسائل إعلامية أخرى عديدة في مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين وميك مولفيني كبير موظفي البيت الأبيض “طلبا من إيفانكا ترامب المساعدة في إدارة عملية اختيار مرشح؛ لأنها عملت عن كثب مع قيادة البنك الدولي لمدة عامين.وأكد أن التقارير التي تفيد أنها مرشحة.. كاذبة”.

وعملت إيفانكا ترامب مع البنك الدولي ورئيسه جيم يونغ كيم، الذي سيترك منصبه، لمدة عامين لإطلاق صندوق لرائدات الأعمال بقيمة 1.6 مليار دولار بالتعاون مع 13 دولة مانحة أخرى لجمع أموال لرائدات الأعمال في دول نامية.

وللولايات المتحدة حصة تصويت مسيطرة في البنك الدولي وتختار عادة رئيس المؤسسة منذ بدء نشاط البنك في عام 1946.

وأعلن كيم الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنه سيترك منصبه اعتبارًا من الأول من شباط/ فبراير، وذلك قبل انتهاء فترته بأكثر من 3 سنوات في عام 2022 وسط خلافات مع سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التغيرات المناخية والحاجة إلى المزيد من الموارد للتنمية. وسينضم كيم إلى صندوق “غلوبال انفراستركشر بارتنرز” للاستثمار المباشر.

وأعلن البنك أن مجلسه التنفيذي سيبدأ في قبول طلبات الترشيح بداية من السابع من شباط/ فبراير. وقال إنه على المرشحين الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية للبنك لعام 2030 وغيرها.