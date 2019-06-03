ترامب يصافح الملكة إليزابيث بطريقة غريبة (صور)

بدا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وهو يُصافح ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث بطريقة غير عادية أثناء اجتماعهما سويًا، ولاحظ البعض أن قبضته على يد الملكة جاءت مثل ”ضربة قبضة“ وليست طريقة المصافحة المعتادة بين شخصين، فكيف تكون مع ملكة.

فقد ظهر ترامب، وكأنه يمسك يد الملكة مضمومة بدلًا من أن يُحرك يديهما سويًا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

واعتبرت جودي جيمس، الخبيرة في لغة الجسد، أن ترامب، المعروف بمصافحته القوية، لم يكن قادرًا على فهم تصرف الملكة التي عادة ما تقدم أطراف أصابعها فقط من أجل التحية.

ويقوم الرئيس الأمريكي، عادة بالاستيلاء على الأيدي والتمسك بها لفترة طويلة من الزمن.

ونظرًا لذلك يُقدم الموقع الرسمي للملكة، بعض النصائح البسيطة حول كيفية تحية الملكة إليزابيث، حيث أن أولئك الذين يقررون عدم الركوع أو النزول، يفضل ببساطة المصافحة بالطريقة المعتادة.

وجذبت هذه المصافحة اهتمام مستخدمي موقع التدوين العالمي ”تويتر“، حيث قال أحدهم: ”انتظروا ثانية، هل قام الرئيس الأمريكي بملامسة قبضة الملكة“، وكتب آخر: ”هل تصافح الثنائي عن طريق ”ملامسة القبضة“، فإن لم يكن ذلك فإنها طريقة غريبة للتحية!“.

وأضاف آخر: ”ملامسة القبضة“ التي تمت بين ترامب والملكة هي الأولى من نوعها بين رئيس دولة وملك البلاد“.

ويعتبر ضربة القبضة أو تلامس القبضة، هي حركة يد تحمل في معناها الرمزي المصافحة بالأيدي، ويمكن أن تحدث بصورة مفردة أو يصاحبها عدد من الحركات الأخرى.