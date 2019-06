الملكة إليزابيث تستقبل ترامب في قصر بكنغهام‎ (صور وفيديو)

استقبلت بريطانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبالًا ملكيًا اليوم الإثنين، لكن من المنتظر أن تلقي آراؤه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وزعيم بريطانيا المقبل، وكذلك خلافه بخصوص هواوي الصينية، بظلالها على مظاهر الاحتفال تلك، ومأدبة تقيمها له الملكة إليزابيث.

واستقبلت الملكة (93 عامًا) ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنجهام في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل، إذ سيتناول عشاءً رسميًا مع الملكة والشاي مع ولي العهد الأمير تشارلز، وسيقوم بجولة في وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

Pres. Trump and first lady Melania Trump watch on as Queen Elizabeth II holds welcome ceremony to mark beginning of three-day state visit to the U.K. https://t.co/E5yVn4NAiA pic.twitter.com/otREGFok1F

