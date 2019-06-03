مقتل 5 أشخاص في تفجير حافلة بكابول

قال مسؤولون إن قنبلة مغناطيسية فجرت حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة عشرة بجروح وأشعلت كرة من اللهب.

وجاء الانفجار، وهو الأحدث في سلسلة تفجيرات شهدتها كابول، في الأيام القليلة الماضية، وسط تشديد للإجراءات الأمنية في المدينة، قبيل عطلة عيد الفطر هذا الأسبوع.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الحافلة كانت تقل موظفين من اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، عندما انفجرت القنبلة التي حولتها لكتلة من اللهب والدخان الأسود الكثيف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء بعد ساعات فقط من إطلاع وزارة الداخلية الإعلام على الإجراءات الأمنية التي تتخذها في المدن الكبرى، خاصة كابول، قبل العيد.

وقُتل شخصان، يوم الأحد، وأصيب 24 بجروح في انفجار قنابل استهدفت حافلة تقل طلابًا جامعيين في كابول. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجار.