سيارة ملغومة تستهدف قافلة أمريكية في كابول وسقوط ضحايا

قال مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة استهدفت قافلة أمريكية في العاصمة كابول، اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة 4 جنود أمريكيين وسقوط عدد آخر من الضحايا في ثاني هجوم تشهده المدينة في غضون يومين.

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، الذي جاء بعد يوم من إعلان تنظيم ”داعش“ مسؤوليته عن هجوم انتحاري خارج أكاديمية للتدريب العسكري أسفر عن مقتل 6 على الأقل.

وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، أن السيارة الملغومة اصطدمت بقافلة أمريكية وأصيب 4 جنود بجروح بسيطة لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال متحدث أمني أفغاني طلب عدم نشر اسمه؛ لأنه ليس مخولًا له التحدث لوسائل الإعلام، إن نحو 9 أشخاص قتلوا وأصيب 6 مدنيين في الانفجار.