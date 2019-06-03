بدء محاكمة آخر متشدديْن فرنسيّيْن في العراق

المصدر: ا ف ب

استأنفت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة فرنسيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، هما الأخيران من أصل 12 متشددًا تسلمتهم السلطات العراقية من قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت محاكمة مراد دهلوم (41 عامًا) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور (شرق سوريا)، حسب مركز تحليل الارهاب، وهو عاشر جهادي فرنسي تحاكمه السلطات العراقية في غضون ثمانية أيام.

وقال هذا الفرنسي أمام المحكمة: ”لم أبايع تنظيم داعش ولم أمارس أي تدريبات منذ أن خضعت إلى عمليتين جراحيتين في ظهري“.

ويقول معهد الأبحاث الأوروبي ”مركز تحليل الإرهاب“، إن دهلوم ”جهادي مخضرم، شغل منصب قاض“ في محاكم التنظيم المتطرف التي حكمت بإنزال عقوبات جسدية وبتصفيات.

وسيحاكم جهادي فرنسي آخر في المجموعة هو بلال الكباوي (32 عامًا) من بلدة سير إحدى ضواحي باريس.

وبدأت محاكمة جميع هؤلاء، منذ الـ 26 من أيار/مايو، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم إلى فرنسا إذ يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.